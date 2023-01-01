Владеете крупным автопарком, или вы счастливый обладатель собственного автомобиля? – Это не имеет большого значения, потому что наша система поможет каждому автовладельцу. К примеру, убережет авто от нежелательного угона.
GPS/ГЛОНАСС мониторинг Вашего автопарка
Мониторинг общественного транспорта
Высокоточные датчики уровня топлива
Дистанционная блокировка двигателя
Мониторинг автопарка через Ваш смартфон
Что дает вам WinMonitoring
Революционный продукт от WinMonitoring позволит рационально распределять ресурсы и грамотно ими распоряжаться. Таким образом, можно отследить:
Точное местоположение
Маршрут и его соблюдение
Время простоя
Скоростной режим
Расход топлива
Ваши выгоды
Установив наше оборудование, вы получаете:
Экономия топлива
Происходит путем прямого отслеживания, по датчику уровня, считывателю или расчету нормы.
Полный контроль местоположения
Информация доступна всегда и везде онлайн, на ПК либо смартфоне.
Блокировка двигателя
В случае непредвиденной ситуации или угона можно заглушить двигатель автомобиля.
Поддержка и сервис
Если возникнут проблемы или вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам
Тарифы
Выберите для себя удобный тариф
Стандарт
от 5 500 ₽
Базовый пакет услуг открывает максимум возможностей. В нем заложены основные функции нашего оборудования. В этом тарифе вы имеете возможность:
Отслеживать местоположение автомобиля и груза
Нахождение в геозоне
Задание маршрута и контроль за ним
Расход топлива по нормам
Доступ к личному кабинету с сохранением истории
Ретрансляция данных на сторонние серверы (в том числе РНИС)
Контроль качества вождения
Управление двигателем
Высокоточный контроль уровня топлива
Отсутствие помех и погрешностей измерений
Полная информация о заправках и сливах топлива
Ежемесячное абонентское обслуживание: 375 рублей/месяц (за объект)
Пакет плюс
от 6 000 ₽
Помимо основных услуг предоставляем функцию управления двигателем. В любой ситуации по вашему запросу двигатель будет заблокирован.
Отслеживать местоположение автомобиля и груза
Нахождение в геозоне
Задание маршрута и контроль за ним
Расход топлива по нормам
Доступ к личному кабинету с сохранением истории
Ретрансляция данных на сторонние серверы (в том числе РНИС)
Контроль качества вождения
Управление двигателем
Высокоточный контроль уровня топлива
Отсутствие помех и погрешностей измерений
Полная информация о заправках и сливах топлива
Ежемесячное абонентское обслуживание: 375 рублей/месяц (за объект)
Бизнес
от 10 500 ₽
Мы заложили полный список функций и дополнили его:
Отслеживать местоположение автомобиля и груза
Нахождение в геозоне
Задание маршрута и контроль за ним
Расход топлива по нормам
Доступ к личному кабинету с сохранением истории
Ретрансляция данных на сторонние серверы (в том числе РНИС)
Контроль качества вождения
Управление двигателем
Высокоточный контроль уровня топлива
Отсутствие помех и погрешностей измерений
Полная информация о заправках и сливах топлива
Ежемесячное абонентское обслуживание: 400 рублей/месяц (за объект)
Преимущества работы с нами
Бессрочная гарантия на время обслуживания
Оперативное решение поставленных задач
Круглосуточная техподдержка
Обучение работе с программой
Партнерская программа
Работаем для вас
Подход к каждому клиенту индивидуален, а значит, наши специалисты сделают вам самое выгодное предложение.
С нами удобно и выгодно сотрудничать, потому что все расходы компания берет на себя.
Основная цель компании обезопасить ваш бизнес, автомобиль и лично вас. В свою очередь мы отвечаем за качество и работу оборудования.